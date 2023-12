Deadpool 3 | una foto dal set svela il ritorno di altri due X-Men SPOILER

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 dicembre 2023)3 dovrebbe vedere la presenza di vari personaggi degli X-men, come rivelano le nuovedal set. Wolverine starebbe per imbattersi in alcuni volti familiari in3. Alcunerubate dal set e diffuse dal Mirror anticiperebbero la presenza nel film didue personaggi degli X-Men. Per l'esattezza si tratta di due villain. Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere su3 Lecircolate rapidamente sui social media starebbero suscitando grande entusiasmo tra i fan della Marvel, anche se rovinano la sorpresa a coloro che non vogliono conoscere dettagli su3. Come rivelato nelle immagini dal set, il Wolverine di Jackman ingaggia un combattimento contro Sabretooth, con …