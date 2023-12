‘De tu nonno in carriola’ | sai perchè a Roma si dice così? Il triste significato dietro questo detto romano

Leggi su funweek

(Di lunedì 4 dicembre 2023) I modi di dire sono infiniti soprattutto nel Lazio e in particolare adove alcune espressioni vengono utilizzate con varie accezioni. “in carriola!” ne è un esempio. Si tratta di una frase molto usata da quelle parti anche se la maggio parte non ne conosce ilvero e proprio. Perché sii “De tuin carriola”? Quando parliamo di “nonni in carriola” si fa riferimento agli anziani che si trovavano nelle corsie ospedaliere o nelle ali aggiunte durante le grosse epidemie, quando non era possibile curare tutte le persone e non si poteva avere sempre un posto letto. LEGGI ANCHE: — Le offese più colorite e curiose del dialettono: ecco quali sono e da cosa originano >> A, in particolare a Ripetta, vi è un’incisione ...