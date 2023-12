De Laurentiis ricorda lo Scudetto vinto | bel messaggio ai tifosi azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Serata speciale per il Napoli al Gran Galà del Calcio. Sul palco presente anche Aurelio Deche hato lo. Tanto Napoli presente al Gran Galà del Calcio. Gli, dopo la vittoria dello, sono stati premiati in gran numero. In sala sono presenti Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka. Oltre a loro, in lizza per i premi c’è anche Kim MinJae che oggi veste la maglia del Bayern Monaco. Non solo calciatoripresenti al Gran Galà del Calcio. Anche la dirigenza azzurra è stata premiata. Sul palco, infatti, è salito il patron azzurro, Aurelio Deper ricevere il premio alla miglior società dell’anno. Oltre al presidente, al Gran Galà del Calcio è presente anche il recente passato ...