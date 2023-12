De Gea verso il ritorno in Premier League | lo cerca il Newcastle

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) David De Gea potrebbe tornare in: l’ex Manchester United è finito nel mirino deldopo l’infortunio di Pope David De Gea potrebbe tornare presto a difendere le porte della. Il portiere spagnolo è ancora senza squadra dopo l’addio al Manchester United per far spazio all’arrivo di Onana, ma ora sarebbe finito nel mirino del. Come riportato dal Daily Mail, l’infortunio di Pope lascerà i magpies senza il portiere titolare per almeno 4 mesi. Martin Dubravka e Loris Karius, portieri di riservi, non convincono Howe che potrebbe così puntare allo spagnolo.