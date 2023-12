D’Amato | Ascoltare il personale medico e infermieristico

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Bisognailche domani sciopera per chiedere più attenzione per la Sanità pubblica e contro il taglio delle pensioni. Un grido d’allarme importante verso il quale esprimo tutta la mia solidarietà. Oggi il nostro Paese si sta avvicinando sempre di più al declino del Sistema Sanitario Nazionale, e questo va evitato in tutti i modi”. “Come Azione abbiamo chiesto profonde modifiche alla finanziaria che di fatto non mette un 1 euro in più sul Sistema Sanitario, e le risorse previste non servono neanche a coprire gli effetti inflattivi. Abbiamo bisogno di investire almeno 10 miliardi, 8 miliardi per l’incremento dele per l’adeguamento degli stipendi alla media europea, e 2 miliardi per ...