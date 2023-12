Dal MeToo all’ascolta tu Cantanti donne a fondo classifica? Colpa del patriarcato

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il, poi dice non ci sta il. Tutti ‘sti cialtroni, sovranisti, sessisti, Cruciani, quelli che scrivono su questa testata, tutti, anche chi leggete in questo momento. Ah, no? Ah no? E allora, beccati ‘sta Alice Castagneri, sulla Stampa, poi vediamo se parli ancora. Chiudi la bocca, uomo, e vai a girare il sugo. Oppure vai su Spotify, che Alice lei lo sa: è un covo machista, tossico, bianco insomma, visto che a farla da padroni sono tutti ‘sti rapper, trapper, per lo più, com’è che si dice?, di nuova generazione, il che dovrebbe soddisfare i palati e le palate più esigenti ma non basta perché sempre uomini sono: tra gli artisti più ascoltati su Spotify, infatti, non c’è nemmeno una donna. Non è una grande novità, purtroppo”. Purtroppo. E che ce voi fa, Alice: so’ stronz*, so’ Spotify, so’ non una di più, sulla piattaforma. Alice, ...