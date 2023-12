“Da quando sei entrata è cambiato tutto” Grande Fratello | Mirko e Greta | la decisione finale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023)2023, arriva il chiarimento traBrunetti eRossetti. Il concorrente si trova letteralmente tra due fuochi e al momento anche tra due ex fidanzate. La prima a fare l’ingresso in casa è stata Perla Vatiero, dolce metà del concorrente all’epoca della partecipazione a Temptation Island, poi lasciata per. E appuntoRossetti, che ha lasciatoin diretta tv, alla luce di alcune rivelazione rese a Perla. E con il colpo di scena dell’ingresso in casa di Rossetti la situazione non poteva che accendersi ulteriormente. Il confronto traBrunetti eRossetti. Colpo di scena aldaancheha fatto ...