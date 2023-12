Da Belén a Ilary | non drammatizziamo… è solo questione di corna ah no | di audience

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Correva l’anno 1970, in Italia il divorzio era appena nato e mai invenzione italiana per un titolo di film forestiero nacque più strampalata e fuorviante, ma a tal punto d’iperbole da diventare proverbiale come il ritornello di una canzonetta. Il film del grande Truffaut, il quarto della biografia immaginaria di Antoine Doinel, si intitolava "Domicile conjugal", in Italia divenne "Nondi". Sembrava – anzi: lo era – lo specchio perfetto per il paese familista e maschilista, in cui le infedeltà coniugali (di lui) erano naturali come il ciclo delle stagioni. Quanto sia cambiata l’Italia nell’epoca del divorzio breve, anzi del non matrimonio, ché si fa prima, delle coppie non monogamiche e paritetiche nelle trasmigrazioni d’amore non è l’argomento di queste righe. Che è invece la ...