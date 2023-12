Cyberbullismo | visita della senatrice Ferrara in un istituto di Siena

Leggi su zon

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il tema delè da sempre scottante e molto difficile e complicato da affrontare, soprattutto per quanto concerne le “vittime“, ovvero i giovani. All’Giovanni Caselli di, si è scelto di parlarne con laElena, appartenente al Partito Democratico. Lei è la prima firmatariaLegge n. 71 del 29 maggio 2017, che riconosce per la prima volta le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del”. Molto spesso, quest’ultimo va a braccetto anche con la violenza di genere, una nuova forma di azioni aggressive, denigratorie o ricattatorie rivolte ad una vittima, realizzate mediante strumenti digitali o elettronici. Laha voluto spiegare per bene in che ...