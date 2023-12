Cronache di spogliatoio | in esclusiva su Youtube in Italia il Mondiale per Club FIFA 2023

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ditrasmetterà inper l’il “per” a partire dalle semifinali del torneo che si giocheranno il 18 e il 19 dicembre, per poi chiudere con la Finalissima del 22 dicembre. Il Manchester City di Guardiola e il Fluminense di Marcelo si contenderanno il titolo di campione del mondo live, per la prima volta in assoluto, su un mediumno nato sui social network.«Siamo orgogliosi e entusiasti di questo traguardo. Il “per? in...

Altre News in Rete:

Mondiale per Club 2023 trasmesso in esclusiva su Cronache di Spogliatoio

Il Mondiale per Club 2023, l 'ultima edizione con il consueto format della competizione Fifa per i vincitori dei trofei continentali, sarà trasmesso in esclusiva sudi. Il medium web e multimediale, nata sui social network, ha acquistato infatti i diritti tv per trasmettere il prestigioso evento: saranno visibili le due semifinali, in una ci ...

Il Mondiale per Club 2023 su Cronache di Spogliatoio: in diretta in ... Goal.com

Cronache trasmetterà il Mondiale per Club FIFA 2023 Cronache di spogliatoio

Serie D girone G: Cronache della 14^ giornata di campionato.

Al ritorno dagli spogliatoi l’Ostia mare continua a premere il piede sull’acceleratore e al 47’ i laziali vanno vicini al 3-0 con Pozzi che non sfrutta l’assist di Bernardini e calcia a lato. Al 58’ ...

Lazio, Trevisani spara a zero su Sarri: "Non può essere che dopo dieci anni debba sempre..."

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Sarri criticandone il rendimento alterno ...