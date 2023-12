Cristian | Chanel e Isabel | come hanno reagito i figli di Ilary al documentario

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 dicembre 2023)Totti alUnica di loro madreBlasi? A svelarlo è stata la conduttrice ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. “ha scritto una cosa su Instagram “Fiera della donna che sei, ti amo”, ndr non me l’aspettavo, mi ha fatto molto piacere. I nostri, ndrvisto il, io glielo avevo detto due giorni prima. Li ho ovviamente lasciati liberi di scegliere: se lo volete guardare sapete dove trovarlo, decidete voi e prendetevi il vostro tempo. Non mi aspettavo nulla anche perché di fatto loro quella storia l’...