Crispr | un algoritmo ha scoperto quasi 200 nuovi sistemi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lo hanno creato i ricercatori dell’Mit. Iindividuati sembrano promettenti per applicazioni che vanno dall’editing genetico alla diagnostica

L’algoritmo sviluppato dai ricercatori del Mit comunque è di per sé un’invenzione di valore: può essere utilizzato da chiunque per cercare nuovi geni e proteine, anche non collegate ai sistemi Crispr.

Un algoritmo scova 130mila geni utili per riscrivere il Dna

La famiglia Crispr, della quale fa parte la tecnica che permette di riscrivere il Dna, si allarga: una caccia al tesoro condotta da un algoritmo, tra milioni di sequenze contenute nelle banche dati, ...