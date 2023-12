Covid | convocata cabina di regia straordinaria | contagi e vaccino | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nessuna emergenza né tensioni per la tenuta del sistema sanitario nazionale, ma isono in risalita. Nell'ultima settimana si è registrato un balzo del 25% di ricoveri di pazienti positivi al virus (non necessariamente ricoverati per coronavirus). E in questo contesto, i vaccini paiono scordati: sono pochissimi gli immunizzati, ad oggi solo il 7% degli over-70. In questo contesto, dunque, è stataper domani, martedì 4 dicembre, unadisulle vaccinazioni: lo ha confermato Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, il quale ha scelto di avviare un confronto per comprendere le ragioni dell'andamento a rilento della campagna vaccinale. Obiettivo, individuare delle misure per il ...