Covid | ancora un allarme Pretestuoso | strumentale | bugiardo Ma non rinunciano | non la smetteranno mai

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lo zanzarologo autopromosso virologo e poi tuttologo Cristanti, PD, prima va in aereo positivo al, poi incolpa il governo di lasciarlo girare. L’altro virustar, il Bassetti delle cento diagnosi e delle cento autocandidature, non trova di meglio che prendere in giro lo psichiatra Alessandro Mel