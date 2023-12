“Cosa c’è sotto” Che tempo che fa | Lucianina imbarazza Fazio | lui costretto a spiegare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Fabioe Luciana Littizzetto, scoppia il giallo sull’ospite. Cheche Fa ha ormai ripreso la sua corsa sul canale Nove e non si può certamente dire che abbia perso appeal tra il pubblico di telespettatori italiani. Ma nel corso dell’ultima messa in onda è successo qualche avrebbe sollevato alcuni quesiti. Tirato in ballo anche Sanremo 2024. La coppia di conduttori infatti attendeva in studio l’ospite che però non si è presentato. E il ‘caso’ è stato opportunatamente commentato davanti alle telecamere del programma. Eccoè successo. Fabioe Luciana Littizzetto intervengono sull’assenza di Mahmood. Tutto ha avuto inizio dalla domanda “Ma non doveva esserci Mahmood stasera?”, ha chiesto incuriosita Luciana Littizzetto andando incontro alla pronta risposta di Fabio ...