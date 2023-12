Corriere dello Sport – Juve | quanto è cresciuto il valore della rosa con Allegri | ripagata la mancata Champions!

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 2023-12-04 14:34:03 Il: È come se Max avesse pagato il conto alla Signora. I mancati introitipartecipazione alla Champions 2023-24, cancellata dalla penalizzazione in classifica per il caso plusvalenze (-10) nonostante il 3° posto sul campo a pari punti con l’Inter, ricompaiono infatti alla voce invisibile ma essenziale“rivalutazione tecnica”, all’interno di un bilancio chelascerà in eredità al suo eventuale successore. La separazione con la, come raccontato ieri, potrebbe consumarsi molto presto. Nonostante un contratto fino a giugno del 2025, infatti,sta maturando l’idea di chiudere la sua seconda esperienza a Torino con un anno di anticipo, non sentendosi più a proprio agio in un club profondamente diverso da quello che lasciò nel 2019 ...