Corbo | ”Napoli | De Laurentiis deve fermarsi e rimettere in ordine tutti i programmi”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio, giornalista, sule De. Queste le sue parole: “Quando in maniera sgarbata ed eccessiva abbiamo detto che Garcia andava rimosso con tutto il suo staff, dall’altra parte si è tentato di rinviare l’esonero pensando che con l’arrivo del presidente a Castelvolturno tornasse tutto come prima. Bisognava cambiarlo subito e l’errore è stato prendere Garcia senza le necessarie informazioni. E’ arrivato dopo un casting di 42 allenatori, senza le dovute informazioni. Ilha vinto il campionato, meritatamente, poi improvvisamente travolti dall’azzurro mare di agosto, ha iniziato a sbagliare l’impossibile facendo fuggire Spalletti e Giuntoli, due personaggi chiave. Il presidente ha pensato che ...

Altre News in Rete:

Corbo duro: "Osimhen non pronto. Natan ridimensionato, altro che Kim! Mazzarri sbaglia con Politano"

Ultime notizie SSC- Vi proponiamo un estratto dall'editoriale per Repubblicadi Antonionel giorno dopo- Inter : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Corbo: “Napoli uscito più debole dal mercato. Management improvvisato” MondoNapoli

L'editoriale di Corbo: "Napoli indebolito da un mercato affidato a management improvvisato" Tutto Napoli

Corbo: "De Laurentiis ora deve fermarsi, crede di poter fare tutto da solo"

Il giornalista campano ha parlato in maniera approfondita di Aurelio De Laurentiis: 'Credo debba fermarsi un attimo e rimettere in ordine tutti i programmi'.

Osimhen e Napoli, i dettagli del rinnovo: mega ingaggio e clausola da oltre 100 milioni

La firma del centravanti nigeriano Victor Osimhen per il rinnovo con il Napoli si avvicina. Da mesi in trattativa per prolungare con la società campana, Osimhen è nel mirino delle big d'Europa. Nonost ...