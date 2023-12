Coppa del mondo di scherma paralimpica | fari puntati sulla sannita Pasquino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 1 minutoDa domani, martedì 5 dicembre, a venerdì 8 dicembre, ladelditornerà in Thailandia in una delle maggiori città della nazione, Nakhon Ratchasim, per l’ultima tappa dell’anno solare 2023 del circuito iridato diin carrozzina. La campionessaRossanasarà presente anche in questa seconda gara internazionale della stagione dopo la determinante prestazione al mondiale di Terni che le ha garantito il pass per i giochi paralimpici di Parigi 2024. Per la seconda edizione di fila dopo Tokyo 2020 l’atleta beneventana avrà la possibilità di conquistare una medaglia. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie all’ex campione olimpico Dino Meglio, maestro ...