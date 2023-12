COP28 | il presidente petroliere | “Le mie parole male interpretate” La lobby del petrolio punta a sorpresa sulla decarbonizzazione

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo gli annunci trionfali nei primi giorni della, sta iniziando a emergere un quadro intricato di sfide e questioni cruciali da dirimere. Ildella Conferenza sul clima delle Nazioni Unite dopo la diffusione di un audio con posizione negazioniste ha convocato una conferenza stampa a, in cui dichiara che la riduzione e l’abbandono delle fonti fossili è inevitabile ed essenziale. Dopo il susseguirsi dei leader mondiali sul podio di Dubai, la vera sostanza della conferenza si scopre nei dettagli delle negoziazioni. Fino al 12 dicembre, e forse oltre, le delegazioni si troveranno ad affrontare temi cruciali come il Global Stocktake, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la svolta sui combustibili fossili che definirà il percorso futuro.della: “Dichiarazioni ...

Altre News in Rete:

La battaglia del governo contro la carne coltivata è un'altra sfumatura del negazionismo climatico

... come ha fatto in uno dei suoi discorsi alla. Meloni ha detto che non vuole "un mondo in cui ... D'altra parte, siamo nella Cop gestita da un negazionista: per ildella Cop, come ha ...

Cop28: presidente, 'rispetto la scienza su cambio climatico' Agenzia ANSA

Il presidente della COP28 non è convinto dell’utilità di abbandonare i combustibili fossili Il Post

SEN. SPAGNOLLI (AUT) * CARNE COLTIVATA: « “LA PRESIDENTE MELONI NON USI “COP28“ PER FARE COMIZI, DEMAGOGICI ED ANTI-SCIENTIFICI

“La Presidente Meloni ha usato il proscenio della Cop28 per parlare della carne coltivata, spiegando che non vuole vivere in mondo nel quale ai ricchi andranno cibi naturali e ai poveri cibi sintetici ...

L’incredibile scena in cui il presidente della Cop28 spiega che non è un negazionista

Quello che si discute alla Cop28 non è se si ci sarà una transizione energetica ... In questo snodo è cruciale sapere quanto davvero il presidente di una conferenza sul clima creda alle richieste ...