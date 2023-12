Confronto tra Greta Rossetti e Perla Vatiero al GF | ecco cosa si sono dette

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo essersi confrontata con Mirko Brunetti,ha deciso di andare a parlare anche connella casa del Grande Fratello. Nello specifico, la ragazza ha notato che la sua coinquilina fosse da sola, così ha deciso di avvicinarsi a lei per parlare di tutto quello che è accaduto. Laè apparsa un po’ fredda e perentoria,che non è stata molto gradita dal pubblico da casa. Vediamoè successo.cerca ilconal GFhanno avuto anche loro unoggi al GF. La prima si è avvicinata alla seconda per raccontarlefosse accaduto tra lei e Mirko ieri sera. A tal proposito, ...