Condannato il gioielliere che sparò ai suoi rapinatori

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) uccidendoli. Dovrà scontare 17 anni di carcere per il duplice omicidio Il 28 aprile 2021, ilMario Roggero, 68 anni, di Gallo d’Alba, frazione di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, si trovava nel suo negozio quando è stato aggredito da tre. I banditi, armati di pistole, hanno costretto Roggero a consegnare la refurtiva e hanno cercato di fuggire. Ilè riuscito a prendere una pistola dalla cassaforte e ha sparato ai, uccidendone due e ferendo gravemente un terzo. I dueuccisi sono stati identificati come Emanuele Di Marco, 22 anni, di Torino, e Francesco Pio Romano, 20 anni, di Napoli. Il terzo rapinatore, Francesco Pio Gentile, 20 anni, di Napoli, è stato arrestato ea 12 anni di carcere. Roggero è stato ...