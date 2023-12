Concorso Università di Verona | 2 Posti per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Presso l’diè stato annunciato unPubblico volto a selezionare 2a tempo determinato in tenure track in vari settori concorsuali presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, con alcune riserve specifiche.diper 2L’diha annunciato l’avvio di procedure selettive per la selezione di duea tempo determinato in tenure track (RTT) in conformità all’articolo 24 della legge n. 240/2010, modificata dalla legge n. 79/2022. Di seguito sono forniti i dettagli delle posizioni: Codice bando: 2023rtt006 Unità: 1 Settore concorsuale: 12/E1 – Diritto internazionale Settore disciplinare: ...