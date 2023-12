Concorso Politecnico di Milano | Bando per Ricercatori

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Presso ildiè stato bandito unPubblico per la selezione di 1 ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 08/F1 – Scienza delle costruzioni, da assegnare al Dipartimento di architettura e studi urbani.diperCon Decreto Direttoriale numero 45244, protocollo numero 13843, e codice di procedura 2023 RTT DASTU 10, si rende noto che presso l’istituto accademico in questione è stata avviata una procedura di selezione finalizzata all’assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato (RTT). Tale iniziativa si conforma all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, numero 240. La selezione riguarda il settore concorsuale e il Dipartimento specificati di ...

