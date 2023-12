Concorso ASL di Pordenone | 4 Posti per Dirigenti Medici

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Presso l’Azienda Sanitaria Locale diè stato ufficialmente proclamato unPubblico per la selezione di 4disciplina dina d’emergenza-urgenza a tempo indeterminato, mediante valutazione di titoli e sostenimento di esami, nelle diverse discipline. ASL diper 4L’Azienda Sanitaria Locale diha annunciato ufficialmente l’apertura di unPubblico volto alla selezione di quattrospecializzati nella disciplina dina d’emergenza-urgenza a tempo indeterminato. Questa iniziativa prevede una procedura di selezione basata sulla valutazione ...

Altre News in Rete:

Proteste degli idonei per le assunzioni nell'Asl Napoli 1

Il 'Comitato degli idonei assistenti e collaboratori' alper amministrativi dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 continua la sua agitazione, ... Il Direttore generale dell'Napoli 1, Ciro ...

Problemi coi server, caos al concorso infermieri Asl Roma 2 Nurse24

Informazioni e contatti sui bandi di concorso — Azienda USL di ... AUSL Bologna

Pishbin: “Importante la sensibilizzazione contro la violenza e la difesa dei diritti dei più deboli e delle donne”

ed in Asl sono stata assunta lo scorso anno partecipando al concorso bandito da Ares Sardegna per dirigenti in patologia clinica. Quando ero a Napoli ho vissuto il primo anno della pandemia, quando ...

CONCORSO CON PROVA UNICA AL COMUNE: LE ASSUNZIONI | TITOLI E DOMANDA

Il Comune di Caivano ha recentemente annunciato la disponibilità di due concorsi pubblici mirati alla selezione di 31 figure non dirigenziali, da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato.