Concorsi pubblici | il bando della Banca d’Italia per 45 assunzioni nel profilo tecnico per l' ICT

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Laha indettoper l’assunzione a tempo indeterminato di professionisti nel settore dell’Information and Communication Technology (ICT). Ilprevede l'assunzione di 13 esperti, 4 esperti con esperienza in cyber security o cyber intelligence, e 28 assistenti. I candidati prescelti saranno impiegati principalmente negli uffici dell’Amministrazione centrale...

Altre News in Rete:

Traguardo Lavoro, in tv s'incrociano domanda e offerta

E' il lunedì di Traguardo Lavoro in tv. In diretta su Rete8 dalle ore 20,25 di lunedì 4 dicembre c'è l'appuntamento con la trasmissione che si occupa di opportunità occupazionali,, richieste. Traguardo Lavoro è a cura di Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino ed è in sinergia con il quotidiano il Centro. Un punto d'incontro ogni lunedì tra la domanda e l'...

Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a dicembre 2023 Sky Tg24

Concorsi pubblici, Zangrillo: «Oltre 170 mila assunzioni nel 2024» LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Comune di Sant’Anastasia: concorso per 5 amministrativi (Staff del Sindaco)

Coloro che saranno selezionati dal concorso per amministrativi del Comune di Sant ... attività (elenco non completo): elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, curare i processi ...

Concorsi pubblici, Zangrillo: «Oltre 170 mila assunzioni nel 2024»

Signor Ministro, lei si è dato come obiettivo quello di assumere 300mila persone nei prossimi due anni. È un traguardo raggiungibile con le risorse attuali Ci sono già concorsi in programma «È un ob ...