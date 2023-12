Con WhatsApp ora volendo si possono inviare anche film interi compressi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Una possibilità fornita dalla nuova funzione che consente difoto e video in qualità originale. Nella speranza che venga usata solo per scopi leciti....

Altre News in Rete:

NON È NORMALE FINIRE IN GALERA PER ESSERSI DIFESI DA UNA RAPINA (di Matteo Fais)

... https://www.facebook.com/matteo.fais.14 Telefono edi Matteo Fais: +393453199734 L'AUTORE ... Ha collaboratovarie testate ("Il Primato Nazionale", "Pangea", "VVox Veneto") e, in radio,...

Su WhatsApp c'è un nuovo metodo per inviare foto e video a qualità ... WIRED Italia

Con WhatsApp ora (volendo) si possono inviare anche film interi ... DDay.it

Grande Fratello 4 dicembre: i nominati, il concorrente ritirato e i due nuovi ingressi

Due ingressi, un ritiro e nuove nomination nella puntata del Grande Fratello di lunedì 4 dicembre .

Nissan Qashqai MHEV 158 CV Xtronic Tekna del 2021 usata a Oderzo

Contattaci via WHATSAPP al numero 3319819137 Le nostre sedi sono a ... @borsoi_auto Prezzo garantito con la nostra esclusiva promo BORSOI PLUS Che cosa ti offre la promo BORSOI PLUS 1. La possibilità ...