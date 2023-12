Competizioni sportive scolastiche 2023-24 | adesioni dal 5 dicembre al 15 gennaio Circolare

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto il CCNI del comparto istruzione e Ricerca – sezione istituzionied educative, nel quale sono stati definiti i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione delle risorse tra le scuole e in particolare per le attività complementari di educazione fisica. L'articolo .