Come sta andando l’Arsenal di Arteta in Europa?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023)di Mikelsta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, che si riflette nei successi che sta vivendo e nella posizione che ha raggiunto in classifica, tanto in Premier League, di cui è al momento al comando, tanto in Champions League, dove domina il suo girone con prestazioni eccezionali. La squadra londinese ha dimostrato di essere una forza inarrestabile sia a livello nazionale che internazionale, e i tifosi dei Gunners non possono che essere entusiasti di ciò che il futuro potrebbe riservare alla loro squadra del cuore. In Premier League,ha scalato la classifica con autorità, conquistando la prima posizione e imponendo il proprio dominio sulla competizione. Con una combinazione di tattiche astute die l’abilità dei giocatori chiaveJorginho, Gabriel Jesus e ...