Come potrebbero essere le nostre banconote a partire dal 2026

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Saranno i cittadini dell’Unione Europea a scegliere quale sarà il look delledel. Tramite un sondaggio online, organizzato dalla Bce lo scorso luglio ed agosto, sono stati proposti alcuni temi e gli utenti hanno potuto votare il loro preferito, che potrebbe quindistampato sulle nuove monete di carta dell’euro. A rispondere a questa iniziativa, sono state 365.000 persone, che hanno votato in maggioranza per il tema “Uccelli: liberi, resilienti, stimolanti” (34%), seguito da quello sulla “Cultura europea” (23%) e da “Fiumi: le acque della vita in Europa” (16%). Help shape the future of euro notes! Birds are a theme for the redesign. Tell the European Central Bank why birds are the best choice! ?? https://t.co/YRs0WZVUXW pic.twitter.com/3LWiqoeOsw— BirdLife Europe & Central Asia (@BirdLifeEurope) August 19, ...