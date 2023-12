Colpo di scena al Sudtirol | esonerato Bisoli | il nome del sostituto

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pierpaolo, grande protagonista del rendimento della scorsa stagione, non è più l’allenatore del. La squadra è reduce da un momento molto negativo, la situazione di classifica è delicata e la sconfitta casalinga contro il Como è risultata fatale. “FC Südtirol comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Federico Valente, che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di allenatore della formazione Primavera 2 biancorossa, cogliendo fin qui ottimi risultati nella veste di matricola”. Chi è Federico Valente Il tecnico è nato il 20 luglio 1975 a Solothurn, in Svizzera, ma è cittadino italiano, in virtù delle origini dei suoi genitori. Ex portiere professionista, nel corso della carriera agonistica ha militato in diverse squadre elvetiche, tra le quali l’FC Thun e l’FC Wohlen. Tra le esperienze più importanti da primo ...