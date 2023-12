Colori e sapori nella sala dei Notari | il concerto degli Amici della Musica invaso dai rumori festaioli

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Si è esibita la giovane e interessante pianista Ying Li Stefano Ragni Un Ravel alla Paco Rabanne, un Prokofiev con le sgambettate di Nureiev, e un Liszt grommoso che si sfoglia come i bugiardini dei Baci Perugina: una pianista che fa pubblicare un ameno progetto di ascolto sul “cerchiovita” e, per non farci mancare niente, un insistente baccano che proviene dallo spazio del bar sottostante ladeibislacco quello di ieri pomeriggio, confortato solo dalla sempre più convinta presenza di giovani ascoltatori che seguono con attenzione lamostrando un interesse che fa ben sperareloro futura, consapevole presenza. La giovane e interessante pianista Ying Li è sulla pedana...