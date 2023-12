Colleferro | lotta alla movida | denunciate 3 persone e multati due locali

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia diin collaborazione con quelli del NAS di Roma, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto di ogni forma di illegalità e a garantire un sano divertimento ai frequentatori della, hanno denunciato trea piede liberoProcura della Repubblica di Velletri, segnalato al Prefetto un giovane, poiché trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente e sanzionato amministrativamente duepubblici per un importo di 3500 euro.: locale chiuso 10 giorni per vendita di alcolici a minoriselvaggia a ...

Altre News in Rete:

Dalle 21 Madri costituenti alla lotta contro la violenza sulle donne

Interverranno per la scuola il dirigente scolastico Antonio Sapone e la professoressa Amalia Perfetti, per il Comune diil sindaco Pierluigi Sanna e l'assessora Diana Stanzani, per Anpi la ...

Colleferro calcio, Carbonari: “Con la Roma City vittoria emozionante” RomaToday

Dalle 21 Madri costituenti alla lotta contro la violenza sulle donne Repubblica Roma

Colleferro calcio, Carbonari: “Con la Roma City vittoria emozionante”

Colleferro (Rm) – Vola sempre più in alto l’Under 17 regionale del Colleferro. I ragazzi di mister Vittorio Carbonari hanno sconfitto per 3-2 la Roma City in un “derby” (la squadra capitolina fa attiv ...

Colleferro (calcio, Under 17 reg.), Carbonari: “Con la Roma City una vittoria molto emozionante”

Colleferro (Rm) – Vola sempre più in alto l’Under 17 regionale del Colleferro. I ragazzi di mister Vittorio Carbonari hanno sconfitto per 3-2 la Roma City in un “derby” (la squadra capitolina fa attiv ...