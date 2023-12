Colf e badanti | oggi è il «click day» | 86 mila domande | ma solo 9 500 saranno accolte

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il Decreto Flussi ha limitato a soli 9.500 quote di lavoratori non comunitari autorizzati per il 2023 a prestare servizio comee baby sitter. L’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico: «Numeri insufficienti, per coprire il fabbisogno servono 23quote l’anno»

