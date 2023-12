Altre News in Rete:

Clic day per l'ingresso in Italia di colf e badanti extracomunitari: 86mila domande per 9.500 posti. Disservizi sul sito del ministero

Molti disservizi sul portale del ministero dell'Interno e troppo pochi posti previsti. Il nuovoprevisto dal decreto flussi per consentire l'ingresso legale di lavoratori non comunitari nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ha creato molti problemi ai datori di lavoro. ...

