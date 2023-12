Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 15

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport a proposito della massima divisione spagnola: 03/12/2023 ore 22:50 CET Joao Felix regala la vittoria al Barça nel duello contro la sua ex squadra e i culés riconquistano il terzo posto con 34 punti, 3 in più dell’Atleti Real Madrid e Girona continuano a guidare lacon 38 punti dopo le rispettive vittorie di sabato contro Granada e Valencia Il big match della 15°della Liga EA Sports 2023-2024 è stato vinto da FC Barcelona chi ha vinto con il minimo di Atletico Madrid (1-0). Il trionfo fa i culés terzi con 34 puntiancora 4 dai primi due che non hanno fallito questo fine settimana. Lui Il Real Madrid si è sbarazzato del Granada (2-0), Intanto lui Il Girona è tornato dal Valencia (2-1). Entrambi si sommano 38 punti ma i bianchi lo sono Primo per la sua ...