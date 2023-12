Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Altre News in Rete:

Cantù torna al successo, brianzoli secondi in classifica

Miglioriper la Pallacanestro Cantù, Solomon Young (28 punti), Christian Burns (17), ... Con questa vittoria i canturini salgono al secondo posto solitario nelladel girone verde di ...

La classifica marcatori Siena Club Fedelissimi

Classifica marcatori: autorete di Moutinho, non cambia nulla nella graduatoria ducale Parma Live

I due episodi di Napoli-Inter che sollevano dubbi sull’arbitro Massa: perché il Var non è intervenuto

La trattenuta di Lautaro su Lobotka, il contatto Acerbi-Osimhen in area interista sono i casi che hanno scatenato le proteste dei partenopei ...

Le pagelle di Napoli-Inter 0-3: super Sommer, brilla Barella, male Natan

Alex MERET 6 - Buona parata in uscita su Lautaro nel primo tempo. Trafitto dalla bordata di Calhanoglu. Legge male il cross di Cuadrado per il 3-0. Non ha colpe, ma di fatto non evita una sconfitta ...