Clamoroso | ora i sinistrati fanno santo Berlinguer | l' affondo di Socci

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il “Venerdì di Repubblica” si prodiga nell'agiografia dello storico leader del Pci. La celebrazione su un giornale degli Agnelli, che per i “compagni” erano i "padroni": l'ultimo cortocircuito dei giornaloni che strizzano l'occhio ai progressisti. Il commento di AntonioClicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi il commento integrale di Antonio

Altre News in Rete:

Tre lezioni dal passo falso sugli extra - profitti delle banche - Giacomo Canale

Ma ciò non muta la realtà e cioè che questa vicenda sia stata unpasso falso , anche se ... perché comunque danneggiano l'immagine dell'Esecutivo, e che il governo tenga, d'in poi, più in ...

Clamoroso tris in negativo per Beaver Creek: vento troppo forte ... NEVEITALIA.IT

Pazzo Ghiviborgo da 0-2 a 4-2 cala un clamoroso "settebello" NoiTV - La vostra televisione

60' positivi, ma episodi arbitrali devastanti e 0-3 bugiardo: ora inizia un altro campionato

"C'è delusione, ma serve compattezza perché a Madrid e stasera non meritavamo di perdere". Parole firmate dal capitano Giovanni Di Lorenzo che fotografano lo stato d'animo del Napoli, sconfitto ...

City-Tottenham, errore clamoroso dell'arbitro: non dà vantaggio con Grealish diretto in porta

Partita incredibile all'Etihad Stadium di Manchester, dove il City di Pep Guardiola e il Tottenham di Ange Postecoglou hanno pareggiato per 3-3 in un match pieno di emozioni. A far parlare è però ...