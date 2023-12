Cisterna si ribalta lungo la A2 | morto il conducente

Leggi su anteprima24

A causa della presenza di unata è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione nord, la A2 'Autostrada del Mediterraneo', in prossimità del km 89,000, tra gli svincoli di Sala Consilina e Atena Lucana, in provincia di Salerno. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ildel mezzo ha perso la vita. Al momento il traffico veicolare viene deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sala Consilina e rientro in A2 allo svincolo di Atena Lucana. Il personale di Anas, del 118, Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine sono sul posto per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.