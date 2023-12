Cioccolato | tutte le varianti e I capolavori di Iginio Massari Alta Pasticceria

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ilè una poesia per i sensi, è amore, calore, un viaggio attraverso il gusto in grado di cambiare l’umore e far tornare il sorriso: è un nobile ambasciatore del piacere che prende diverse forme,ugualmente irresistibili e che nelle sapienti mani della famigliadiventa un’autentica opera d’arte. Ogni morso delle sue raffinate creazioni al, infatti, è un’esperienza avvolgente che rivela la maestria e la passione che si cela dietro ogni confezione. Un viaggio attraverso le diverseproposte è un’esperienza sensoriale senza eguali, un’ode al gusto che rende ogni assaggio un momento indimenticabile. Vediamo alcune delle golose creazioni aldel Maestro: Le Praline Le Praline di...