Cinquecento lire | se ne hai una così vale fino a 20 000€ Controlla le tue

(Di lunedì 4 dicembre 2023) In quasi duecento anni di storia, la lira è stata la divisa ufficiale – sia di alcuni stati preunitari – che del Regno d’Italia (e poi della Repubblica). Si tratta di una valuta che in quel lungo arco di tempo ha subito grandi cambiamenti sia dal punto di vista numismatico che economico. La lira è stata adoperata come mezzo di scambio a partire dai primi decenni dell’Ottocento dai regni indipendenti dell’Italia preunitaria per poi diventare la valuta ufficiale del Regno sabaudo a partire dalla proclamazione dell’Unità, nel 1861, ruolo che ha mantenutoal 2002, sia pure sempre più svalutata. Dopo è arrivato l’euro e questa è storia dell’oggi, sesi può dire. Scopriamo questo conio ricercatissimo dagli appassionati ed i numismatici, disposti il più delle volte a pagare vere fortune per averlo Credit foto: Adobeda ...