Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023), 04 dic – () – Ospiti partecipano alla cerimonia di inaugurazione di undiintitolato “L’economia umanistica nella nuova era”, durante la quinta edizione del World Media Summit (WMS) in corso a, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 3 dicembre 2023. L’agenzia di stampaieri hato ildurante l’evento, facendo luce sulla pratica cinese di un nuovo formato di sviluppo che sottolinea la relazione simbiotica tra scienze umane ed economia. Il documento e’ stato pubblicato da New China Research (NCR), il think tank sotto il controllo di, a. (Xin) Agenzia