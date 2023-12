Cina | emette fondi a sostegno di persone colpite da disastri naturali

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pechino, 04 dic – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi per la gestione delle emergenze e delle finanze hanno stanziato congiuntamente icentrali per i soccorsi in caso di, al fine di sostenere le attivita’ di soccorso locale per leda taliquest’anno. Sono stati emessi circa 4,85 miliardi di yuan (circa 682,99 milioni di dollari) per aiutare ledaia far fronte alle difficolta’ di vita durante la stagione invernale e primaverile, secondo il ministero della Gestione delle Emergenze. I governi locali sono tenuti a rafforzare la supervisione deidi soccorso e ad assicurare che ilfinanziario sia distribuito in modo ...