Cielo molto nuvoloso e deboli nevicate nel pomeriggio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un ampia area di bassa pressione posizionata sull’Europa occidentale, responsabile delle fasi perturbate di questi giorni, continua ad essere alimentata da aria fredda di matrice artica. L’afflusso di aria fredda di matrice artica, porterà un ulteriore calo delle temperature. lunedì 4 dicembre una modesta e veloce perturbazione valicherà le alpi portando un nuovo graduale peggioramento del tempo dal, ad iniziare dai settori occidentali, conprecipitazioni, nevose anche in pianura in estensione al resto regione entro la tarda serata. Rapido esaurimento dei fenomeni già nella mattina di Martedì. Temperature al di sotto della media del periodo. Ecco il tempo previsto per oggi: danel corso della mattina. Dal primo...