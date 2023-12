Ciclismo | tutti i corridori italiani nelle squadre World Tour del 2024 Sette le novità

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Poco più di un mese e si ripartirà con una nuova stagione entusiasmante. Ilsu strada è fermo da metà ottobre, avrà ancora un piccolo periodo di stop per allacciare le cinture e poi si entrerà nuovamente in un calendario intensissimo. In casa Italia la speranza è quella di migliorare le performance non del tutto eccezionali della passata stagione: a livellosarannoi nuovi ingressi azzurri. Partiamo dagli esperti Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato, reduci dall’esperienza alla Eolo-Kometa e pronti al salto di qualità. Poi Luca Vergallito, noto per il suo arrivo da Zwift, che è riuscito a convincere la Alpecin-Deceuninck a concedergli un contratto con la prima squadra, e quattro arrivi dalla categoria inferiore: Alerto Bruttomesso, Davide De Pretto, Francesco Busatto e Manlio Moro. Si riparte ...