Ciclismo | Saligari | “Quanti giovani bruciati | ormai si pensa solo ai watt Tiberi e Bagioli vanno aspettati”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente Marco, ex professionista e oggi al commento tecnico della Rai per stilare un bilancio di questa stagione e parlare del 2024,alle porte: “Al momento non conosco ancora i programmi Rai per la prossima stagione, anche quest’anno ho fatto poco con loro. Vedremo la prossima stagione quali saranno gli impegni. Quella di quest’anno è stata una bella stagione, peccato per gli italiani che si sono visti poco“. Subito una domanda secca: chi vince i tre Grandi Giri nel 2024? “Spero di sbagliarmi, ma direi i soliti, e quindi Vingegaard, Pogacar, Roglic e Kuss sono i grandi favoriti. La vedo dura battere questi, forse c’è più incertezza al Giro d’Italia perché non ci sono questi nomi”. Van Aert pensi che possa veramente andare al Giro d’Italia per vincerlo e dare una diversa impronta alla propria carriera? “Secondo ...