Chiusa l' indagine su Mourinho | ha 5 giorni per difendersi E la Procura Figc apre procedimento anche su Thiago Motta

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo quanto accaduto ieri, la domanda è lecita: se José, come da sua facoltà entro cinque, chiederà di essere sentito dallaper il fascicolo sulle frasi contro Marcenaro , in quale lingua parlerà a Chinè? L’ultima trovata dello Special One, infatti, ha fatto il giro d’Europa. «Il solito José», scrivono in Portogallo, mentre in Spagna El Mundo punta sull' «ironia»,...