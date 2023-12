Che Tempo Che Fa | Woody Allen | “Ecco cosa avrei fatto se non fossi stato un regista”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione CheChe Fa, durante la puntata di domenica 3 dicembre, Fabio Fazio ha intervistar di grande calibro. Tra queste,: ilquattro volte premio Oscar sarà di nuovo al cinema con Un colpo di fortuna. Il film èpresentato fuori concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La pellicola vedrà protagonisti Lou de Laâge, Niels Schneider, Valérie Lemercier e Melvil Poupaud. Insomma, un altro traguardo importante per lo sceneggiatore, che si dichiara molto fortunato di aver ...