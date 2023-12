Che Tempo Che Fa | Stefano De Martino su Belen | “Ci sono sempre due verità”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ieri è stata una giornata di grandi ospitate. Dopo l’intervista tanto attesa diRodriguez a Domenica In, in cui ha raccontato il suo periodo buio, è stato il turno dell’ex maritoDea CheChe Fa. A Mara Venierha raccontato la depressione che l’ha assalita dopo l’ennesima separazione dal ballerino e conduttore, i tanti tradimenti di lui (più di 12 a suo dire) e la sua nuova vita con Elio Lorenzoni., però, al contrario suo ha scelto di non scendere nei dettagli del loro ...