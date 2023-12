“Che Tempo che Fa” | Fazio deve fare a meno di Mahmood | perché?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella puntata di ieri saltata l’ospitata del cantante Ieri, 3 dicembre. a “Cheche Fa” era atteso. Nella stessa giornata, però, il cantante ha saputo di essere stato selezionato per Sanremo 2024. Luciana Litizzetto ha così chiesto acom mai il cantante non fosse presente. La questione riguarda proprio il Festival di Sanremo.ha spiegato: “Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non veniva” Poi: “Forse due mesi prima è tanto“. Con il cambio di regolamento, inoltre, il programma ora in onda su Nove non potrà ospitare il vincitore del festival 2024. Leggi anche: Altro super ospite per “CheChe fa”: l’ultimo colpo di“Sino al giorno 13 febbraio 2024 compreso, l’Artista Vincitore di Sanremo 2024 non potrà ...