Che Tempo che Fa | Fabio Fazio sbotta sulla mancata partecipazione di Mahmood | “Non può venire perché va a Sanremo Altra regola fatta stamattina…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Fino all’ultimo non si sapeva se avrebbe partecipato tanto che, durante la presentazione milanese del singolo “Cocktail d’amore” (al primo posto nelle classifiche radio) aveva nicchiato, poi alla fineha cambiato idea e ha deciso di tornare lì, sul quel palco che gli ha regalato ben due vittorie: “Soldi” nel 2019 e “Brividi” con Blanco nel 2022. Questo cambiamento repentino però ha causato la cancellazione dellaieri sera a “CheChe Fa” sul Nove. I 27 artisti (che poi diventeranno 30 dopo la finale diGiovani il 19 dicembre) infatti, secondo ilmento interno, non possono cantare né comparire in altre tv, a meno di deroghe particolari da parte di Rai, come è successo negli anni scorsi a proposito dei capodanni in piazza e in tv organizzati da ...